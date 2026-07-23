За понюшку пороха

В Прикамье суд признал законным возбуждение уголовного дела в отношении экс-начальника отдела Пермского порохового завода Александра Мальцева. Он обвиняется в превышении должностных полномочий при закупке оборудования у ООО «Пермский завод такелажного оборудования» (ПЗТО). По версии следствия, оно было приобретено по завышенной цене. Господин Мальцев, полагает, что дело было возбуждено преждевременно, а факты, подтверждающие его участие в преступлении, у следствия отсутствуют. Первая инстанция и апелляция отметили, что на данном этапе оценка причастности лиц к совершению преступления и доказательств по делу в компетенцию суда не входит.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении Александра Мальцева было возбуждено по материалам прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах в конце декабря прошлого года. Надзорный орган обнаружил в действиях бывшего начальника отдела закупок вспомогательных материалов и оборудования ФКП «Пермский пороховой завод» и других лиц признаки ч. 1 ст. 285 УК РФ (превышение должностных полномочий). В итоге во Втором отделе по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР по Пермскому краю в отношении господина Мальцева было возбуждено дело по более тяжкому составу — пунктам «в» и «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности, повлекшее тяжкие последствия). Александр Мальцев был задержан и решением суда отправлен в СИЗО.

ФКП «Пермский пороховой завод» — одно из основных предприятий оборонно-промышленного комплекса Прикамья. Выпускает заряды к реактивным системам залпового огня, комплексам ПВО, заряды двигателей для авиаракет, стартово-разгонные системы крылатых ракет, сферические пороха для стрелкового оружия. Финансовые показатели не раскрываются.

По версии следствия, когда господин Мальцев занимал руководящую должность на пороховом заводе, ему было поручено организовать приобретение предприятием оборудования. В итоге оно было закуп­лено на основании коммерческого предложения ООО «Пермский завод такелажного оборудования» за 37,2 млн руб. При этом начальник отдела проигнорировал более выгодное предложение, по которому аналогичные изделия можно было получить по цене чуть больше 7 млн руб. Согласно данным из открытых источников, соответствующий договор между ППЗ и ПЗТО был заключен 21 июля 2023 года. В начале этого года гендиректор ООО Даниил Барышников стал фигурантом дела о мошенничестве.

Спустя несколько месяцев после возбуждения уголовного дела Александр Мальцев и его защитник обратились с жалобой в суд в порядке ст. 125 УПК РФ, которая дает право обжаловать действия следствия. Они просили признать незаконным постановление о возбуждении уголовного дела. По мнению обвиняемого, постановление было преждевременно, без достаточных данных, которые подтверждали бы факт совершения господином Мальцевым преступления, и даже без соответствующего повода. Также он считает, что проверка сообщения о преступлении была проведена некачественно и поверхностно. Отдельно они указали, что прокуратура обнаружила в его действиях признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ, а дело было возбуждено по пунктам «в» и «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

В итоге первая инстанция, а затем и Пермский краевой суд в удовлетворении жалобы отказали. Апелляция отметила, что суд на данном этапе не вправе давать оценку действиям подозреваемого, собранным материалам относительно их полноты и содержания, а также обстоятельствам, подлежащим доказыванию. Кроме того, суд не имеет оснований для исследования материалов, подтверждающих или опровергающих факт совершения преступления, по признакам которого возбуждено уголовное дело. Эти вопросы должны решаться в ходе рассмотрения дела по существу.

В случае рассмотрения жалобы в порядке ст. 125 УПК, суд проверяет соблюдение порядков и сроков постановления, полномочия лица, принявшего такое решение, а также поводов и оснований для возбуждения уголовного дела. В данном случае нарушений уголовно-процессуального законодательства в этих процедурах выявлено не было.

Расследование уголовного дела в отношении Александра Мальцева продолжается.

Отметим, что после привлечения господина Барышникова к уголовной ответственности ПЗТО оказался в тяжелом финансовом положении. В апреле этого года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск ППЗ к обществу о взыскании неустойки и процентов за пользование кредитом в размере более 5,46 млн руб. Как следует из судебного акта, на тот момент оборудование для порохового завода, в нарушение условий договора, так и не было поставлено. В том же месяце ФНС обратилась с заявлением о признании ООО «ПЗТО» несостоятельным. Как следует из документов арбитражного дела, сумма задолженности общества перед налоговым органом превышает 46 млн руб. Должник намерен урегулировать спор мирным путем, заседание по делу о банкротстве запланировано на 29 сентября.

Дмитрий Астахов