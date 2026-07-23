«Воздухан» и «Черемша» стали самыми популярными мемами в рунете

Исследовательская компания Brand Analytics проанализировала самые популярные мемы за второй квартал 2026 года — рейтинг составлен на основе более 9 млрд упоминаний в публикациях, вышедших в русскоязычном сегменте социальных сетей с 1 апреля по 30 июня. В топ вошли двадцать фраз и 5 наметившихся трендов, следует из пресс-релиза, который есть у «Ъ».

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Лидером рейтинга стало слово «Воздухан», набравшее 367,6 тыс. упоминаний — мем высмеивает людей, чьи слова кардинально расходятся с реальными действиями. Позже он вышел за рамки локальной шутки, и выражение превратилось в универсальное обозначение бесполезной деятельности.

На втором месте — мем про «Черемшу» (331 тыс.) — вокруг него выстроилась целая псевдосоветская вселенная, где растение выступает в роли мифического гибрида и объекта для бесконечных шуток. Мем оказался настолько вирусным, что в какой-то момент стал самостоятельным интернет-образом.

На третьем месте списка — слово «Бурмалда» (228 тыс.), у которого нет четкого значения — изначально оно появилось у стримеров, чтобы завуалированно рекламировать азартные игры, запрещенные на онлайн-площадках. Постепенно слово приобрело абсурдный смысл, обозначающий практически все, что угодно.

В рейтинге есть и локальные мемы — к ним, например, принадлежит «Котость» (128,8 тыс.), где намеренно искажаются слова за счет добавления суффикса «-ость» — так обращение к собеседнику выглядит более иронично. Еще один пример — «Пухосос» (44,1 тыс.), который стал вирусным из-за сгенерированных видео с машинами для уборки тополиного пуха на фоне реальной сезонной проблемы в Москве.

Значительную часть списка занимают и цитаты из видеороликов, полностью созданных искусственным интеллектом — среди них – фраза «Да ты шуешь!» (74,8 тыс.), возникшая из-за ошибки нейросети при озвучке мультфильма «Барбоскины». Сюда же относится Плаксик (20 тыс.) — рыба с головой собаки, ставшая частью «советской вселенной», и Брдыщ (17,2 тыс.) — морская свинка с огромными глазами, чью мимику создатели ИИ-контента часто гипертрофируют.

При этом одним из главных феноменов года стала серия коротких роликов с домашним рецептом торта «Санчо Панчо» (2,2 тыс.) — кадры со сдержанными комментариями автора — «"Санчо Панчо" в разрезе» и «Тортик "Санчо Панчо". Тортик» — настолько срезонировали с аудиторией, что они массово принялись скупать десерт и пытаться приготовить его самостоятельно.

Главными же трендами российской молодежи в соцсетях стали «Советский брейнрот» с нейросетевыми роликами, в которых высмеиваются советские реалии; «Бэкрумс», воссоздающий мрачную эстетику пустых постсоветских пространств; и «Ларпинг», возрождающий стиль 2015–2017 годов.

В 2025 году в рейтинге лидировали бессмысленные и даже абсурдные мемы — тогда эксперты «Ъ» указывали на многослойность этой культуры и прогнозировали, что она примет еще более сюрреалистичные черты из-за развития ИИ. Параллельно с этим аналитики отметили, что популярность таких шуток объясняется высокой социальной тревожностью в обществе — в поиске психологической защиты пользователи инстинктивно пытаются высмеять сложную и непонятную реальность. Сейчас же исследователи отмечают явный тренд на ироничное восприятие Советского Союза и главных атрибутов той эпохи — советская эстетика стала основой для шуток, а знакомые образы — дикторский голос, хрущевки и псевдонаучные объекты — используются в ИИ для создания мемов.