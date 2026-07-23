Меньше мест для купания стало в Пензенской области

Управление Роспотребнадзора по Пензенской области проверило качество воды и почвы в местах отдыха. Подробности сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Исследование проводят дважды в месяц. По состоянию на 21 июля на микробиологические показатели изучили 217 проб, из которых 53 признали ненормативными. Также 175 образцов проверили на соответствие санитарно-химическим стандартам — не прошла одна проба. В 212 анализах воды на яйца гельминтов и 99 образцах почвы с пляжей нарушений не нашли. Мониторинг продолжат до конца купального сезона.

По результатам лабораторных исследований, вода по микробиологическим показателям не соответствует санитарным требованиям в пяти местах: водоем на ручье Королейка в Белинском, территория администрации Ахматовского сельсовета (село Серманв Никольском районе), пляж возле села Сущевка ниже водозабора в Колышлейском районе, река Хопер в рабочем поселке Беково и Богдановский пруд в Тамале.

Дарья Васенина