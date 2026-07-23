Пермский «Инкаб» будет поставлять кабель для одного из крупнейших телеком-проектов

Пермское ООО «Инкаб» обеспечит поставку свыше 3,5 тыс. км кабеля для одного из крупнейших телеком-проектов России — волоконно-оптические линии связи «Синергия Арктики» в Республике Саха. Как сообщает пресс-служба компании, специально для проекта «Инкаб» разработал грунтовые кабели емкостью 16, 24 и 48 оптических волокон для прокладки в вечномерзлые грунты и подвесной кабель, рассчитанный на сложные климатические условия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Оператором проекта строительство волоконно-оптических линий связи «Синергия Арктики» является АО «Арктик Телеком». Общество является крупнейшим поставщиком телекоммуникационных услуг в Республике Саха, входит в перечень стратегических предприятий региона. Обеспечивает связь в 554 населенных пунктах Якутии, эксплуатирует крупнейшую в стране сеть регионального телерадиовещания. В рамках проекта «Синергия Арктики» компания проложит более 7 тыс. км волоконно-оптических линий связи.

Группа компаний «Инкаб» была основана в 2007 году, контролируется Александром Смильгевичем. Холдинг производит оптический кабель для всех отраслей и разных сфер применения, разрабатывает и производит оптические, а также специальные кабели. Основное производство и штаб-квартира компании находятся в Перми. Согласно отчетности группы по МСФО, за первое полугодие 2025 года выручка общества составила около 2,5 млрд руб., при этом был зафиксирован чистый убыток в размере 7,7 млн руб. (годом ранее прибыль превысила 50 млн руб.). Уставный капитал АО «Инкаб Холдинг» разделен на 80 млн акций номиналом 100 руб.