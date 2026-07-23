Клещи стали реже нападать на людей в Пензенской области

По данным пресс-службы управления Роспотребнадзора Пензенской области, с начала сезона активности клещей (30 марта) к медикам обратились 1,9 тыс. пострадавших, из них 586 детей до 14 лет. Всем потребовалась только профилактическая помощь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Лабораторно исследовали 1,1 тыс. снятых с людей клещей. В 286 случаях (25,7%) нашли возбудители иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ). Также членистоногих проверяют на моноцитарный эрлихиоз, гранулоцитарный анаплазмоз и вирус клещевого энцефалита. За январь—июнь 2026 года диагностировали 21 случай ИКБ: 10 в Пензе, пять в Пензенском, по два в Бессоновском и Шемышейском, по одному в Городищенском и Пачелмском районах.

На территориях массового отдыха и летних оздоровительных учреждений проводят акарицидные обработки с контролем качества. В этом году привели в нормативное состояние 238 объектов площадью 365,74 га, что составляет 104,4% от плана на эпидсезон. Территории летних лагерей обработали на 100% (156,1356 га).

Пензенская область неэндемична по клещевому вирусному энцефалиту. Вакцинация предусмотрена для работников профильных отраслей и лиц, выезжающих в неблагополучные регионы. С начала года привили шесть человек.

Дарья Васенина