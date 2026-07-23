Госдума приняла закон об устройстве в лесах пешеходных дорожек и роллерных трасс

Госдума 23 июля приняла поправки к Лесному кодексу, позволяющие обустраивать в лесах пешеходные, беговые и велосипедные дорожки, лыжные и роллерные трассы, а также устанавливать урны и скамейки. Документ подготовила группа сенаторов и депутатов в марте 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В пояснительной записке указано, что граждане часто прокладывают в лесах так называемые народные (стихийные) тропинки. Однако благоустроить их невозможно, поскольку эти объекты, как правило, располагаются под кронами деревьев. С точки зрения закона такие дорожки находятся на территории, покрытой лесом, и работы по благоустройству там проводить нельзя.

В ходе обсуждения законопроекта в первом чтении один из его авторов, сенатор Игорь Тресков, говорил о существовании «запроса» граждан на создание дорожек. По его данным, только в Московской области в 2025 году в парках зарегистрировано более 93 млн посещений. «Наша страна богата лесами, но законодательство не предполагает возможности создания в лесу и на лесных участках пешеходных и велодорожек, а также иных дорожек для комфортного отдыха»,— пояснял господин Тресков.

Сенатор обращал также внимание на то, что в законопроекте заложена норма, запрещающая проводить любые виды рубок (как выборочные, так и сплошные) при благоустройстве дорожек и трасс. Цель законопроекта, отмечал Игорь Тресков,— снизить антропогенную нагрузку на лес: «Вместо хаотичного вытаптывания люди пойдут по оборудованным маршрутам». Депутат Владимир Бурматов (ЕР) обещал, что законопроект не позволит строить в лесах торговые центры, гостиницы или клубы.

Ко второму чтению в законопроект была добавлена поправка замглавы думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александра Когана (ЕР) о распространении новых норм и на городские леса. Закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.

Мария Барановская