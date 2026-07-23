Волгу в Астраханской области до конца ноября пополнят 116 тыс. мальков сазана

Астраханмелиоводхоз ищет предпринимателей для искусственного разведения молоди сазана. Это поможет компенсировать ущерб, нанесенный рыбе в ее естественной среде обитания. Начальная максимальная цена договора 955,3 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Каспийский филиал ФГБУ «Главрыбвод» Фото: Каспийский филиал ФГБУ «Главрыбвод»

Согласно техзаданию, подрядчик должен воспроизвести и выпустить в Волгу или ее водотоки в пределах Астраханской области около 116,7 тыс. штук молоди. В среднем вес одной рыбы на момент выпуска должен составлять как минимум 15 г.

К исполнению договора нужно приступить уже в августе, заявки на участие в закупке принимаются до 30 июля. Выпустить молодь сазана в реку требуется до 30 ноября этого года.

В мае в Икрянинском районе в водотоки Волги выпустили 30 тыс. мальков сазана. В июне там же в естественную среду обитания отправили молодь белуги и судака. В июле в Приволжском районе для восполнения биоресурсов выпустили 470 тыс. мальков русского осетра весом около 3 г. Три дня назад Каспийский филиал ФГБУ «Главрыбвод» сообщал, что в Волгу отправились более 1,5 млн мальков стерляди.

Нина Шевченко