Нефть растет на рисках

Ормузский пролив, атаки хуситов в Красном море и приостановка Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) — на нефтяном рынке сразу несколько точек риска. Марка Brent 23 июля вернулась к значениям двухмесячной давности — дороже $100 за баррель впервые с мая. Причиной тому стали первые подтвержденные атаки проиранских йеменских хуситов на танкеры в Баб-эль-Мандебском проливе. Суда из саудовских нефтяных терминалов в Красном море, по данным агентств, продолжают разворачиваться в сторону Суэцкого канала, чтобы не попасть под удары. Поставки сырья по Ормузскому проливу также резко сократились после возобновления ударов США по Ирану. Американские военные провели уже 12 волн бомбардировок подряд.

И в ближайшее время стороны вряд ли пойдут на компромиссы, считает востоковед, консультант ПИР-центра Леонид Цуканов:

«Возможная блокада Баб-эль-Мандебского пролива обсуждается уже давно. У хуситов есть опыт действий в Красном море. В свое время они фактически парализовали работу израильского порта Эйлат, который до 2023 года считался одним из крупнейших частных портов страны. Теоретически они способны создать аналогичные проблемы и для других портов Красного моря, в частности для саудовского Янбу.

С учетом того, что Ормузский пролив остается зоной повышенного риска и проход через него для саудовских танкеров затруднен, потенциальная блокада Баб-эль-Мандебского пролива может существенно ограничить экспорт нефти из Саудовской Аравии. Это вынудит использовать альтернативные, в том числе сухопутные, маршруты через соседние страны, что увеличит сроки и стоимость поставок. В первую очередь это создаст серьезное экономическое давление на Эр-Рияд.

Для США вопрос носит скорее политический и военный характер. В Вашингтоне по-прежнему считают, что ситуацию эффективнее решать силовыми методами, а не дипломатией, в том числе оказывая давление на Иран. Если же США начнут переговоры в условиях, когда оба ключевых пролива окажутся фактически под контролем Ирана и его союзников, их переговорные позиции заметно ослабнут. Поэтому, скорее всего, Вашингтон и дальше будет делать ставку на силовое давление».

Минэнерго Казахстана между тем сообщило, что добыча нефти в стране уже упала из-за приостановки экспорта через терминал Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске. По данным Reuters, речь идет о суточном сокращении в 21%, на некоторых месторождениях объемы упали кратно. Казахстан заморозил погрузки в порту после атак ВСУ на российские танкеры. В пресс-службе КТК на вопрос “Ъ FM” сроки остановки терминала уточнять не стали. На него приходится около 80% экспорта нефти из Казахстана и до 2% мировых запасов. Это на фоне эскалации на Ближнем Востоке также прибавило на рынке беспокойства, отмечает старший аналитик БКС Кирилл Бахтин:

«Я считаю, что в ближайший месяц ситуация с ценами существенно не изменится по сравнению с тем, что мы видели в мае и апреле. Главной проблемой для Ближнего Востока остается Ормузский пролив. Именно через него проходит основной объем поставок нефти из стран Персидского залива. Что касается Баб-эль-Мандебского пролива, то его блокаду можно обойти. Да, это увеличит экспортное плечо и транспортные расходы, но нефть все равно сможет поступать, например, в Европу.

Естественная реакция рынка на события последних дней связана не только с ситуацией на Ближнем Востоке, но и с проблемами экспорта через КТК, который остается главной экспортной артерией для многих нефтяных проектов. Если кризисная ситуация в Черном море затянется, это, безусловно, окажет влияние на мировые цены на нефть. На пике этого года дефицит предложения на мировом рынке составлял чуть более 6 млн баррелей в сутки. Возможные ограничения поставок через КТК добавляют к этому еще около 1,5 млн баррелей в сутки. Это примерно 1,5% мирового потребления — величина существенная, но по своим последствиям все же не сопоставимая с рисками, связанными с Ормузским проливом».

Первый раз терминал компании под Новороссийском ВСУ атаковали в ноябре прошлого года. Позднее в посольстве Украины в Вашингтоне заявили, что получили в связи с этим демарш от Госдепартамента США. В КТК заявили, что новая атака на его объекты стала уже пятой. Зарубежные судовладельцы уже отказываются предоставлять свои танкеры во фрахт для погрузки на терминале у Новороссийска, сообщает Bloomberg.

Александра Абанькова, Никита Путятин