Apple TV+ закрывает свой дебютный сериал «Утреннее шоу»

Компания Apple объявила, что пятый сезон сериала «Утреннее шоу» станет последним, передает Deadline. Это был дебютный проект стримингового сервиса Apple TV (сейчас Apple TV+), первые три серии первого сезона вышли в день запуска сервиса — 1 ноября 2019 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Echo Films; Hello Sunshine Фото: Echo Films; Hello Sunshine

Шоу рассказывает про закулисье утренней новостной передачи крупного телеканала. Основой послужила книга журналиста и ведущего телеканала CNN Брайана Стелтера «Утреннее шоу: беспощадный мир телевидения», выпущенная в 2013 году. Главные роли в сериале с первого сезона исполняют Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун.

О разработке первого оригинального сериала Apple стало известно за два года до запуска стримингового сервиса. Компания заказала производство сразу двух сезонов в 2017 году. Последний на данный момент четвертый сезон вышел на Apple TV+ осенью 2025 года.

Шоу было номинировано на «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический сериал» в 2020 году. Уизерспун и Энистон также получили номинации как лучшие драматические актрисы. В том же году Энистон получила премию Гильдии киноактеров США. Также проект получил несколько премий «Эмми».

Евгений Белоусов