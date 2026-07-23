Аптечные продажи в Прикамье выросли на 10,7%

Как сообщили «Ъ-Прикамье» в маркетинговом агентстве DSM Group, за первое полугодие 2026 года аптечные продажи в Пермском крае составили 15,8 млрд руб. Это выше показателя аналогичного периода прошлого года на 10,7%, тогда объем продаж в местных аптеках достигал 14,3 млрд руб. Всего за первые шесть месяцев года было продано 34,8 млн упаковок лекарственных препаратов. Годом ранее — 33,7 млн упаковок.

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При этом, по данным аналитиков, количество аптечных точек в Пермском крае изменилось незначительно. Если в первом полугодии 2025-го действовало 1266 аптек, то к лету текущего года в регионе насчитывается 1278 фармацевтических магазинов.

В агентстве отметили также, что в целом в России за минувшие полгода количество проданных упаковок лекарственных препаратов снизилось на 3,2%: с 2,2 млрд штук за первое полугодие 2025-го до 2,1 млрд в 2026-м.