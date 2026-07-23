Пост на замок

Компании стали чаще увольнять сотрудников за высказывания в соцсетях. Поводом может стать комментарий, пост в личном блоге на свободную тему или даже негативный отзыв на ресторан, пишет РБК. Причем некоторые руководители готовы расстаться даже со специалистами среднего звена или топ-менеджерами. Все для того, чтобы не бросать тень на бренд или не испортить отношения с партнерами и заказчиками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

“Ъ FM” поговорил с управленцами и узнал, как они реагируют на публичные высказывания своих сотрудников:

Управляющий партнер компании The Edgers Роман Тышковский: «Компании не до конца понимают, за что именно им может прилететь — как со стороны общества, которое сейчас очень напряжено, так и со стороны государства, где правила игры до конца не прописаны. Поэтому чаще всего речь идет о перестраховке — о том, что принято называть самоцензурой. Сейчас существует очень большая серая зона. Социальные сети и каналы стали главным источником коммуникации, и уже нет такого понятия, как личный или не личный канал, личное или не личное мнение. Все, что сказано в интернете, воспринимается как публичное высказывание. Увольнений пока не так много, но повышенное внимание к подобным случаям сейчас, безусловно, есть». Независимый эксперт Мария Сигаева: «Если сотрудник в своих социальных сетях указывает место работы, то любые его высказывания, которые могут нанести ущерб бренду компании или ее отношениям с партнерами и подрядчиками, естественно, считаются недопустимыми. Здесь многое зависит от работы службы безопасности и HR-подразделения, которые должны объяснять сотрудникам, как вести себя в подобных, достаточно сложных и неоднозначных ситуациях». Генеральный директор R-Vision Валерий Богдашов: «Таких кейсов с увольнениями у нас не было. Бывали ситуации, когда из-за каких-то постов или публикаций возникали вопросы и приходилось обсуждать, как на это реагировать. Но до увольнений дело не доходило. При этом резкие высказывания в социальных сетях со стороны людей, которые представляют компанию, являются ее лицом или занимают ключевые позиции в отдельных направлениях бизнеса, действительно создают риски. Из-за этого могут не состояться сделки, пострадать репутация компании, а сам бренд начинает восприниматься через призму конкретного человека. С этим, безусловно, нужно работать».

За последние несколько месяцев было минимум три громких случая подобного риск-менеджмента. Например, в мае из издания о культуре уволили главного редактора — в соцсетях тот опубликовал крайне оскорбительное высказывание о женщинах. Насколько обоснованы такие решения? На этот вопрос “Ъ FM” ответил юрист практики трудового права Денис Бушнев:

«Все зависит от того, что прописано в контракте и какой статус имеет этот редактор. Есть редакторы, которые входят в коллегиальные исполнительные органы. На них распространяются правила, аналогичные тем, что действуют для генеральных директоров. Соответственно, в контракте могут быть прямо предусмотрены действия, являющиеся основанием для увольнения.

Если же это обычный штатный сотрудник, то максимум, на что может рассчитывать компания, — дисциплинарное взыскание. И то, если человек публичный, представляет компанию и является ее лицом, нужно смотреть локальные нормативные акты, внутренние политики и условия трудового договора. Далеко не в каждом случае дисциплинарное взыскание вообще можно применить. Это достаточно формализованная и непростая процедура, хотя такая возможность существует.

Что касается увольнений, то они крайне рискованны с юридической точки зрения, если под ними нет серьезных оснований. Сам по себе комментарий сотрудника, даже если он не понравился работодателю, не является прямым основанием для увольнения. Исключение — случаи, связанные с разглашением охраняемой законом тайны или иной конфиденциальной информации. Для этого предусмотрены отдельные основания.

Другое дело, что сотрудника могут вызвать "на ковер", провести жесткий разговор и фактически подтолкнуть к увольнению. Но и это несет для работодателя риски: суд может расценить такие действия как прямое давление».

Подобные кейсы чаще встречаются в зарубежной практике, отмечают собеседники “Ъ FM”.