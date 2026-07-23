Ульяновская полиция задержала в Тольятти пособника телефонных мошенников

В дежурную часть отдела полиции Заволжского района Ульяновска обратился 87-летний местный житель, сообщивший, что стал жертвой телефонного мошенничества, сообщила в четверг пресс-служба УМВД региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Было установлено, что мошенники использовали стандартную схему обмана. Сначала потерпевшему позвонил один злоумышленник, который представился сотрудником регионального оператора связи и сообщил, что у потерпевшего якобы закончился срок действия договора абонентского обслуживания, в связи с чем нужно назвать паспортные данные и номер СНИЛС для его дистанционного переоформления. Пенсионер выполнил просьбу звонившего. После этого пенсионеру стали названивать другие мошенники, представлявшиеся сотрудниками ФСБ и Центробанка и заявлявшие, что якобы, используя персональные данные пенсионера, иностранные преступники совершают от его имени финансовые операции, в связи с чем его могут считать пособником террористов. Под угрозой привлечения к уголовной ответственности пенсионер согласился выполнять указания лжеправоохранителей. На самом деле все это было обманом с целью напугать жертву мошенничества.

Следуя их инструкциям, заявитель возле подъезда своего дома передал курьеру в пакете 2 млн руб. якобы для проведения экспертизы на подлинность и «декларирования». Позднее, осознав произошедшее, он обратился в полицию.

Оперативно отреагировав на сообщение о преступлении, сотрудники уголовного розыска установили личность, транспорт и маршрут перемещения курьера. Прибыли вслед за ним в Тольятти Самарской области, где и задержали 23-летнего местного жителя, подозреваемого пособничестве телефонным мошенникам. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Полицейские проводят проверку на причастность задержанного к совершению других преступлений, отмечают в УМВД.

Андрей Васильев, Ульяновск