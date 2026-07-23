Чемпион мира по шахматам Гукеш Доммараджу провалился на турнире в Ченнаи

Главным событием шахматного супертурнира Chennai Grand Masters стал провал чемпиона мира Гукеша Доммараджу. На домашнем состязании индиец занял последнее, восьмое, место, а его рейтинг чуть не упал ниже отметки 2700.

Это выступление продолжило длинную череду неудач владельца титула. Ченнайский провал — лишь развитие печальной тенденции. Весь этот год для Гукеша Доммараджу — сплошной кошмар. Сначала — десятое место на супертурнире в Вейк-ан-Зе, затем — девятое на крупном фестивале в Праге, затем — осечки на заметных турнирах по рапиду и блицу.

Подробности — в материале «Чемпион по провалам».