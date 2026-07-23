Германия столкнулась с пятикратным ростом цен на импортный газ
Германия из-за эскалации на Ближнем Востоке и отказа от поставок энергоресурсов из России вынуждена платить за газ в пять раз больше, чем в 2020 году, пишет Berliner Zeitung. Сейчас топливо на границе ФРГ стоит около €60 за мегаватт-час, тогда как в начале недели, до эскалации вокруг Ирана, цена составляла €31.
Основным поставщиком для Германии теперь является Норвегия, на долю которой в 2025 году пришлось 44% импорта, за ней следуют Нидерланды (24%) и Бельгия (21%). Еще 10% обеспечивают терминалы СПГ. Ключевой игрок — норвежская Equinor, работающая на рынке ФРГ с 1977 года. В Германии отмечают, что скандинавский партнер не завышает цены — они привязаны к биржевым котировкам, а старые дешевые контракты с Россией полностью утрачены.
Кроме того, Европа теперь закупает сжиженный газ на мировом рынке, который остро реагирует на любые перебои в Персидском заливе. Однако конечные потребители ощущают лишь часть этого роста: около половины в счетах составляют сетевые сборы и налоги. По данным BDEW, в январе домохозяйства платили 11,10 цента за кВт·ч против 5–6 центов до кризиса.
Эскалация цен на импортируемые энергоносители в Германии является частью более широкой тенденции, которая проявилась задолго до текущего момента. Например, в марте 2022 года цены на импортные товары в Германию значительно выросли на 31,2% по сравнению с предыдущим годом, что стало рекордным показателем с энергетического кризиса 1970-х годов. Цены на энергоносители тогда увеличились на 160,5%, при этом газ подорожал на 304,3%.
Отказ от российского газа, который до начала конфликта на Украине покрывал 55% потребностей Германии, заставил страну искать альтернативы. В сентябре 2022 года Германия полностью отказалась от поставок газа из России, заменив их трубопроводным газом из Норвегии и Нидерландов, а также поставками СПГ и угля. Это привело к значительному увеличению расходов: расходы на импорт газа из РФ в 2022 году выросли вдвое. Ожидается, что высокие цены на сжиженный газ станут новой нормой для Германии из-за логистических издержек, поскольку он дороже российского трубопроводного газа. Хотя в 2023 году цены на газ в Европе падали до $300 за тысячу кубометров, многие промышленные предприятия Германии уже были закрыты или перенесены в страны с более низкими затратами на энергию из-за ценового шока 2022 года. В марте 2023 года канцлер Германии Олаф Шольц отмечал, что стране удалось избежать газового кризиса благодаря накопленным запасам и большим объемам СПГ, а также теплой зиме.