Германия столкнулась с пятикратным ростом цен на импортный газ

Германия из-за эскалации на Ближнем Востоке и отказа от поставок энергоресурсов из России вынуждена платить за газ в пять раз больше, чем в 2020 году, пишет Berliner Zeitung. Сейчас топливо на границе ФРГ стоит около €60 за мегаватт-час, тогда как в начале недели, до эскалации вокруг Ирана, цена составляла €31.

Основным поставщиком для Германии теперь является Норвегия, на долю которой в 2025 году пришлось 44% импорта, за ней следуют Нидерланды (24%) и Бельгия (21%). Еще 10% обеспечивают терминалы СПГ. Ключевой игрок — норвежская Equinor, работающая на рынке ФРГ с 1977 года. В Германии отмечают, что скандинавский партнер не завышает цены — они привязаны к биржевым котировкам, а старые дешевые контракты с Россией полностью утрачены.

Кроме того, Европа теперь закупает сжиженный газ на мировом рынке, который остро реагирует на любые перебои в Персидском заливе. Однако конечные потребители ощущают лишь часть этого роста: около половины в счетах составляют сетевые сборы и налоги. По данным BDEW, в январе домохозяйства платили 11,10 цента за кВт·ч против 5–6 центов до кризиса.