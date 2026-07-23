Составлено ИИ-Ассистентъ

Работа Следственного комитета России (СКР) по расследованию преступлений, совершаемых наемниками и военнослужащими ВСУ, активно ведется с начала военной операции на Украине. В целом по уголовным делам об участии в боевых действиях на стороне Украины привлечены сотни иностранцев из десятков стран. Например, по данным на январь 2025 года, в международный розыск были объявлены 589 иностранных наемников, воюющих на стороне Украины, а всего по уголовному делу привлечены 845 иностранцев из 55 стран. На тот момент было расследовано 86 уголовных дел и вынесено 49 приговоров.

СКР также заводит уголовные дела по фактам обстрелов приграничных территорий России и атак беспилотниками, которые фиксируются практически ежедневно. Только к марту 2025 года было возбуждено почти 2,7 тыс. таких уголовных дел, в результате которых погибли 652 мирных жителя и 2980 человек получили ранения. В целом, по данным на май 2025 года, СКР расследует порядка 7,2 тыс. уголовных дел о преступлениях «против мира и безопасности человечества» Вооруженных сил Украины (ВСУ), возбужденных с 2014 года. В рамках этих дел пострадавшими признаны более 25 тыс. мирных жителей, из которых свыше 7 тыс. погибли, включая 218 детей. По этим делам расследование завершено в отношении 626 фигурантов, дела против 588 человек переданы в суд, а 571 преступник осужден, некоторые из них приговорены к пожизненному заключению.

Российская сторона, в том числе Александр Бастрыкин, неоднократно подчеркивала важность создания альтернативного международного судебного органа для привлечения к ответственности военных преступников, ссылаясь на пример западных стран, которые готовят такие органы для привлечения к ответственности России. Предлагались идеи о начале аналогичной работы совместно с Минюстом России, чтобы определить статус таких судов и состав стран, которые могли бы войти в международный трибунал по Украине.