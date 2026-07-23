В Сочи воспитательницы помещены под стражу на два месяца за истязание детей
Центральный районный суд Сочи по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде содержания под стражей воспитательнице детсада №35 Мадине Камалии и дефектологу Веронике Афанасьевой. Об этом сообщают объединенная пресс-служба судов Краснодарского края и региональное следственное управление СКР. Обвиняемые будут находиться в следственном изоляторе до 23 сентября.
Сотрудниц детсада обвиняют в истязании малолетних и в невыполнении обязанностей по их воспитанию. По данным следствия, воспитательница Камалия и дефектолог Афанасьева в период с июня по июль 2026 года систематически применяли физическое и психическое насилие в отношении двух детей с особенностями психоречевого развития. Воспитанников били, оскорбляли, дергали за волосы. Родители детей обращали внимание на синяки и ссадины, но педагоги объясняли, что дети якобы сами наносят себе повреждения, когда падают или дерутся друг с другом.
После того как мама одного из мальчиков передала в следственный комитет аудиозапись, сделанную в помещении детсада, было возбуждено уголовное дело.
Случаи истязаний детей воспитателями, в том числе в Сочи и Краснодарском крае, появлялись в новостях и ранее. Например, в 2023 году воспитательниц частного детского сада «Теремок» в Сочи осудили на 3 года и 2 месяца колонии за жестокое обращение с детьми, включающее избиения, пинки и оскорбления. Суд установил, что это происходило систематически с июля 2020 по февраль 2021 года. Также в марте 2023 года воспитательницу другого сочинского детского сада №126 осудили на 4 года колонии за избиение детей, при этом приговор был отсрочен до достижения ею 14-летнего возраста собственного ребенка. Похожие инциденты фиксировались и в Краснодаре, где в конце 2025 года воспитательница детского сада №167 была приговорена к 3 годам и 2 месяцам колонии за систематические побои и унижения воспитанников. Эти случаи показывают системность проблемы и ее широкое распространение в регионе.