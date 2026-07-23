В Сочи воспитательницы помещены под стражу на два месяца за истязание детей

Центральный районный суд Сочи по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде содержания под стражей воспитательнице детсада №35 Мадине Камалии и дефектологу Веронике Афанасьевой. Об этом сообщают объединенная пресс-служба судов Краснодарского края и региональное следственное управление СКР. Обвиняемые будут находиться в следственном изоляторе до 23 сентября.

Сотрудниц детсада обвиняют в истязании малолетних и в невыполнении обязанностей по их воспитанию. По данным следствия, воспитательница Камалия и дефектолог Афанасьева в период с июня по июль 2026 года систематически применяли физическое и психическое насилие в отношении двух детей с особенностями психоречевого развития. Воспитанников били, оскорбляли, дергали за волосы. Родители детей обращали внимание на синяки и ссадины, но педагоги объясняли, что дети якобы сами наносят себе повреждения, когда падают или дерутся друг с другом.

После того как мама одного из мальчиков передала в следственный комитет аудиозапись, сделанную в помещении детсада, было возбуждено уголовное дело.

Анна Перова, Краснодар