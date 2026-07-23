«Позиция не изменилась»

Америка продолжит поставлять оружие Украине в рамках программы PURL. Об этом сообщил Марко Рубио на полях саммита АСЕАН в Маниле. Речь идет о продаже вооружений Европе с последующей передачей Киеву. Ранее госсекретарь США встречался с Сергеем Лавровым. Российский министр иностранных дел, в частности, заявил о недопустимости подобных действий западных союзников. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает очередной попытки возобновить мирные переговоры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Тема переговоров вернулась в информационную повестку. Главный итог встречи Сергея Лаврова и Марко Рубио в Маниле — предложение американской стороны искать новые пути мирного урегулирования взамен «духа Анкориджа», который, очевидно, не работает. Для Киева это неприемлемо. Логично, что для достижения мира необходимо согласие обеих сторон конфликта. Поэтому нужно искать другие варианты.

Тем временем Владимир Зеленский сообщил, что у США есть даже не одно, а сразу несколько новых предложений по урегулированию. Президент также подтвердил, что собирается в США, где намерен все это обсудить. Ранее, как известно, он говорил по телефону с главными посредниками — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером — и остался доволен разговором. По крайней мере, именно такое мнение было озвучено публично. В свою очередь, Лавров в ходе беседы с Рубио подтвердил приверженность Москвы «предложениям», или «духу Анкориджа». Иными словами, похоже, что условия России не меняются.

Однако можно предположить, что если предложат обсудить что-то новое, Москва, вероятно, не будет против. Вывод понятен. Подобное происходит уже далеко не в первый раз. Об этом вновь заявил Владимир Зеленский. До осени может пройти очередной раунд трехсторонних переговоров Россия—Украина—США. Если найти решение не удастся, противостояние перейдет на новый уровень эскалации, которая, очевидно, не завершится и в 2026 году. Что именно представляют собой новые американские предложения взамен «духа Анкориджа», гадать бессмысленно.

В этой связи можно привести комментарий Кремля относительно встречи Лаврова и Рубио: оптимизма не испытываем, но если контакты продолжаются, это, безусловно, позитивный момент. Можно также добавить, что 47-й президент Соединенных Штатов, в отличие от многих своих предшественников, готов говорить со всеми. У него нет по этому поводу ни комплексов, ни принципиальных возражений. Поэтому Уиткофф и Кушнер вполне могут вновь посетить Москву, Санкт-Петербург или какой-либо другой город. Другой вопрос — что будет на выходе.

Ответ очень прост: результат должен в первую очередь устроить Соединенные Штаты. Вашингтону не нужны конкуренты — ни новые, ни старые, ни региональные, ни глобальные лидеры.

Лидер может быть только один, а ситуация в той или иной части света — управляемой. Впрочем, интересы каждого участника этой шахматной партии должны быть в той или иной степени учтены.

Дмитрий Дризе