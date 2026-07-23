Премьер Грузии прокомментировал инцидент с россиянкой

Скандал, связанный с избиением гражданки России в Грузии, специально раздувают иностранные агенты внутри страны, чтобы посеять ненависть. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«Тут очень простой заказ, чтобы в Грузии искусственно навязали ненависть, а конкретные агенты, агентура выполняют это задание. Мы всячески будем противостоять этому заданию», — сказал господин Кобахидзе на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Вечером 18 июля в отеле Agarani Estate в Телави играли свадьбу. В какой-то момент, по данным МВД Грузии, участников торжества начали оскорблять и лить воду с балкона гостиничного номера. Вскоре один из мужчин поднялся к номеру, начал ругаться с открывшей ему дверь женщиной, говорящей по-русски, а затем ударил ее в лицо. После его задержали.