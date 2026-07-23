Премьер Грузии прокомментировал инцидент с россиянкой
Скандал, связанный с избиением гражданки России в Грузии, специально раздувают иностранные агенты внутри страны, чтобы посеять ненависть. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
«Тут очень простой заказ, чтобы в Грузии искусственно навязали ненависть, а конкретные агенты, агентура выполняют это задание. Мы всячески будем противостоять этому заданию», — сказал господин Кобахидзе на пресс-конференции (цитата по ТАСС).
Вечером 18 июля в отеле Agarani Estate в Телави играли свадьбу. В какой-то момент, по данным МВД Грузии, участников торжества начали оскорблять и лить воду с балкона гостиничного номера. Вскоре один из мужчин поднялся к номеру, начал ругаться с открывшей ему дверь женщиной, говорящей по-русски, а затем ударил ее в лицо. После его задержали.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, обвинивший "иностранных агентов" в раздувании скандала вокруг инцидента с россиянкой, ранее уже высказывал подобные опасения. Он неоднократно заявлял, что "глобальная партия войны", которая, по его словам, контролирует администрации США и крупнейших европейских государств, пытается открыть в Грузии "второй фронт" против России. Кобахидзе связывал эти усилия со стремлением дестабилизировать Грузию. Он также утверждал, что Запад давит на Грузию, чтобы она присоединилась к санкциям против России, хотя сам ЕС является одним из главных импортеров российских товаров. По его мнению, это является примером двойных стандартов.
Власти Грузии, включая Ираклия Кобахидзе, также активно продвигали законопроект «О прозрачности внешнего влияния», который критики называли «законом об иноагентах» и сравнивали с российским аналогом. Этот закон вызвал массовые протесты в стране и критику со стороны международных организаций, включая ЕС и США. Премьер-министр Кобахидзе, однако, настаивал на его принятии, заявляя, что это необходимо для защиты государственного суверенитета и безопасности страны, а также для предотвращения «украинизации» Грузии и открытия «второго фронта».