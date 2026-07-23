Волгоградские следователи раскрыли убийство коммерсанта 29-летней давности

В Волгоградской области задержан житель Саратовской области по подозрению в убийстве, совершенном 29 лет назад (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе волгоградского СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Волгоградской области Фото: СУ СКР по Волгоградской области

В августе 1997 года трое предпринимателей направлялись в Астраханскую область за сельхозпродукцией, но из-за поломки машины остановились на ночлег под Урюпинском. Ночью на них напали трое вооруженных мужчин, один из потерпевших получил смертельное огнестрельное ранение.

До настоящего времени преступление оставалось нераскрытым. В этом году следователи и криминалисты СК совместно с экспертами провели дополнительные исследования вещественных доказательств, изъятых с места происшествия. Благодаря потерянной одним из нападавших шапке, которая зацепилась за дерево, удалось установить личность подозреваемого.

Силовики установили, что задержанный саратовец и двое его знакомых вооружились охотничьим ружьем, изготовили маски и выехали на трассу с целью наживы. Следствие продолжается.

Нина Шевченко