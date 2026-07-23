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Прибыль посчитали навскидку

Спасут ли бренды одежды 90-процентные распродажи

Минимум десять крупных российских брендов с начала 2026 года уже устраивали распродажи со скидками до 90%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков Commonwealth Partnership. Одним из первых резонансных примеров в середине весны стал бренд одежды Gate31. Тогда его руководство объявило, что компания закончила первый квартал с 30 млн убытка, и запустило распродажу.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Вслед за этим подобные кампании устроили, например, магазин украшений Viva la Vika и марка одежды Feelz. Меры заявлялись как вынужденные. Но пока некоторым удалось даже заработать на таких распродажах, отмечает директор универмага Trend Island Николай Константинов:

«Есть ряд брендов, которые успели закупить огромное количество товара, и эти вещи теперь просто лежат на складах.

А в условиях, когда бизнесу практически невозможно взять кредит, это просто смерть при нестабильном спросе. Конечно же, нужно избавляться от остатков и по возможности извлекать из них операционную прибыль. Для этого необходимо продавать одежду по себестоимости или даже ниже ее.

Бренды в фэшн-сегменте оказались убыточными

Возможно, бренды планировали распродать вещи позже, например на "Черную пятницу", но ждать осени уже невозможно — необходимо оплачивать поставки сырья на следующий сезон. Даже те компании, которые уже объявили о закрытии из-за больших проблем, тоже устроили распродажи. И цифры очень хорошие: за пару месяцев удалось заработать довольно большой объем средств».

Аналитики Fashion Consulting Group отмечают, что, несмотря на рост оборота, чистая прибыль крупнейших игроков российского рынка продолжает сокращаться. По данным исследования, в премиальном сегменте рентабельность снизилась до 1%, в масс-маркете пока держится на уровне около 4%. На этом фоне участники рынка сокращают офлайн-присутствие. К середине 2026 года магазины в ТЦ уже закрывают около 60% крупнейших сетей. Распродажи — рациональное решение, чтобы суметь пошить следующие коллекции, считает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров:

«Мы видим достаточно серьезное снижение спроса в офлайне, в торговых центрах. При этом арендные ставки продолжают расти.

Кроме того, мы видим, что со второго полугодия 2025 года начал дорожать канал маркетплейсов. Предприниматели вынуждены закрывать магазины, перевозить из них товар в те точки, где он лучше продается. Иногда бывает выгоднее распродать товар с 79-80-процентной скидкой, но избежать расходов на хранение, особенно если мы понимаем, что, например, с коллекцией промахнулись или с ценой не угадали, а может, конкуренция оказалась слишком сильная.

Продажи в ТЦ упали на 20%

Сейчас весь бизнес беспокоится по поводу курса валют. Многие подозревают, что есть риски ослабления рубля, а значит, будут сложности с заказом новой коллекции. Кроме того, существует большая проблема у ряда ритейлеров — они на самом деле очень много денег должны китайцам и фактически работают с отсрочкой платежа. Кредитный лимит исчерпан, и чтобы заказать новый товар, нужны живые деньги».

Треть российских фэшн-ритейлеров завершили 2025 год с убытком, подсчитывали в Fashion Consulting Group. Общий рынок одежды, обуви и аксессуаров сократился на 5%.

Александра Абанькова

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