Прибыль посчитали навскидку

Минимум десять крупных российских брендов с начала 2026 года уже устраивали распродажи со скидками до 90%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков Commonwealth Partnership. Одним из первых резонансных примеров в середине весны стал бренд одежды Gate31. Тогда его руководство объявило, что компания закончила первый квартал с 30 млн убытка, и запустило распродажу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Вслед за этим подобные кампании устроили, например, магазин украшений Viva la Vika и марка одежды Feelz. Меры заявлялись как вынужденные. Но пока некоторым удалось даже заработать на таких распродажах, отмечает директор универмага Trend Island Николай Константинов:

«Есть ряд брендов, которые успели закупить огромное количество товара, и эти вещи теперь просто лежат на складах.

А в условиях, когда бизнесу практически невозможно взять кредит, это просто смерть при нестабильном спросе. Конечно же, нужно избавляться от остатков и по возможности извлекать из них операционную прибыль. Для этого необходимо продавать одежду по себестоимости или даже ниже ее.

Возможно, бренды планировали распродать вещи позже, например на "Черную пятницу", но ждать осени уже невозможно — необходимо оплачивать поставки сырья на следующий сезон. Даже те компании, которые уже объявили о закрытии из-за больших проблем, тоже устроили распродажи. И цифры очень хорошие: за пару месяцев удалось заработать довольно большой объем средств».

Аналитики Fashion Consulting Group отмечают, что, несмотря на рост оборота, чистая прибыль крупнейших игроков российского рынка продолжает сокращаться. По данным исследования, в премиальном сегменте рентабельность снизилась до 1%, в масс-маркете пока держится на уровне около 4%. На этом фоне участники рынка сокращают офлайн-присутствие. К середине 2026 года магазины в ТЦ уже закрывают около 60% крупнейших сетей. Распродажи — рациональное решение, чтобы суметь пошить следующие коллекции, считает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров:

«Мы видим достаточно серьезное снижение спроса в офлайне, в торговых центрах. При этом арендные ставки продолжают расти.

Кроме того, мы видим, что со второго полугодия 2025 года начал дорожать канал маркетплейсов. Предприниматели вынуждены закрывать магазины, перевозить из них товар в те точки, где он лучше продается. Иногда бывает выгоднее распродать товар с 79-80-процентной скидкой, но избежать расходов на хранение, особенно если мы понимаем, что, например, с коллекцией промахнулись или с ценой не угадали, а может, конкуренция оказалась слишком сильная.

Сейчас весь бизнес беспокоится по поводу курса валют. Многие подозревают, что есть риски ослабления рубля, а значит, будут сложности с заказом новой коллекции. Кроме того, существует большая проблема у ряда ритейлеров — они на самом деле очень много денег должны китайцам и фактически работают с отсрочкой платежа. Кредитный лимит исчерпан, и чтобы заказать новый товар, нужны живые деньги».

Треть российских фэшн-ритейлеров завершили 2025 год с убытком, подсчитывали в Fashion Consulting Group. Общий рынок одежды, обуви и аксессуаров сократился на 5%.

Александра Абанькова