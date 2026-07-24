«Росатом» предложил пересмотреть утильсбор для электромобилей
«Росатом Сеть зарядных станций» вместе с Центром развития электромобильности при ассоциации «Цифровая энергетика» подготовил для Госдумы пакет предложений по поддержке электромобилей. Об этом в интервью «Ъ» заявил гендиректор компании Валерий Маркелов.
«Думаю, здесь многие согласятся: для миллионов россиян автомобиль — это не роскошь, а необходимость, и утильсбор ложится на покупателя серьезной дополнительной финансовой нагрузкой»,— сказал господин Маркелов.
Среди других предложений — введение «зеленых номеров» для электромобилей. Глава компании напомнил, что правительство Санкт-Петербурга уже планирует внедрить такую практику. По его мнению, Москве стоит перенять этот опыт и дополнить его другими мерами поддержки.
В частности, господин Маркелов считает возможным разрешить электромобилям с зелеными номерами движение по выделенным полосам. Он также предложил распространить на регионы, в том числе Московскую область, действующую в Москве систему бесплатной парковки для электрокаров, оборудовав такие места специальными знаками и разметкой.
Подробнее — в блиц-интервью Валерия Маркелова «Ъ».
Инициатива «Росатом Сеть зарядных станций» по пересмотру утильсбора и введению «зеленых номеров» для электромобилей является частью более широкой государственной стратегии по стимулированию развития электротранспорта в России. Правительство утвердило концепцию развития производства и использования электротранспорта до 2030 года, которая предполагает, что к 2024 году будет выпущено не менее 25 тысяч электромобилей и запущено более 9 тысяч зарядных станций. К 2030 году каждый десятый автомобиль, выпускаемый в России, должен быть электрическим. Общая сумма, выделенная на развитие электротранспорта, составляет около 50 млрд рублей, которые пойдут на строительство зарядных станций, производство машин и батарей.
«Росатом» активно участвует в развитии электромобильности в России, запуская проекты по производству аккумуляторных батарей на гигафабриках в Калининградской области и Новой Москве с общим объемом до 100 тысяч батарей в год. Кроме того, компания разрабатывает и собирается запустить в производство интегрированный электропривод, который будет совместим почти с любым легковым электромобилем, начиная с 2026 года в Липецке. Госкорпорация также участвует в создании отечественного электромобиля «Атом» и верит в будущий российский рынок электротранспорта, однако аналитики считают текущие инвестиции рискованными. Дополнительный спрос от 1,8 млн электромобилей на дорогах России создаст потребность в электроэнергии, эквивалентную мощности одного энергоблока АЭС, что открывает новые возможности для атомной отрасли.