Саратовское производство одежды выросло в 2026 году на 65,5%

По итогам первого полугодия объем промышленного производства в Саратовской области увеличился на 2,4% (год к году). Подробности в личном Telegram-канале опубликовал губернатор Роман Бусаргин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал Романа Бусаргина Фото: telegram-канал Романа Бусаргина

Наибольший рост отметили в производстве одежды (65,5%), лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии (50,8%). На 35% выросли готовые металлические изделия, кожа и изделия из кожи — 31,7%. Также рост зафиксировали в металлургии— 14,7%.

Дарья Васенина