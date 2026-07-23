30 километров водопровода отремонтируют в Саратове в 2026 году

До конца года в Саратове обновят 28 участков сетей водоканала общей протяженностью 30 км. Подробности в личном Telegram-канале сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал Романа Бусаргина Фото: telegram-канал Романа Бусаргина

Работы закончили или заканчивают на четырех объектах: ул. Благодарова, Уфимцева, Буровая и Саперная. На участках заменили трубопроводы, обеспечивающие водоснабжение многоквартирных домов. Ремонт продолжается на ул. Техническая и Бакинская, на пр. 50 лет Октября и Ново-Астраханском шоссе.

В 2025–2026 годах на обновление водопровода выделили несколько миллиардов рублей. На данный момент, уверяют власти, уровень аварийности на магистральных сетях снизился на 50%. Следующий этап модернизации запланирован на 2027 год. Подробности обсудят в ближайшее время.

Дарья Васенина