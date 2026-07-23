В Саратове двух самозанятых оштрафовали на 250 тысяч за подделку бренда посуды
Заводской районный суд Саратова оштрафовал двух местных жителей за незаконное использование чужого товарного знака на 250 тыс. руб. каждого, сообщили в прокуратуре региона. По данным сайта суда, штрафы получили Александр Бобков и Сергей Мячин.
Фото: ИА «Общественное мнение»
В 2023 году подсудимые, будучи самозанятыми, организовали в гаражных боксах производство кухонных наборов из искусственного камня. Для упрощения сбыта они маркировали продукцию товарным знаком известного российского бренда дизайнерской посуды и продавали через интернет. По информации ИА «Версия Саратов», речь идет о бренде Garti.
Нелегальную деятельность пресекли полицейские в июне 2023 года. Суд назначил каждому из фигурантов штраф в 250 тыс. руб.