В Китае стали чаще признавать решения российских судов и арбитражей

В последние годы российские компании все чаще обращаются в суды Китая за исполнением решений против китайских контрагентов. Это объясняется в том числе увеличением российско-китайского товарооборота. По данным Главного таможенного управления КНР, объем российско-китайской торговли в 2025 году составил $228,1 млрд.

“Ъ” опросил юристов о том, как в 2024–2026 годах китайские суды признавали и исполняли решения российских госсудов и коммерческих арбитражей. Необходимость в процедуре признания возникает, когда взыскание по выигранному в России делу предполагается на территории КНР, где у ответчика (чаще всего китайской компании) находятся основные активы.

Китайские суды в целом активно признают иностранные судебные решения, рассказывает партнер и глава азиатской инициативы SL Legal Георгий Данелия. Это подтверждает доклад Института права Китайской академии общественных наук: в 2024 году китайские суды привели в исполнение 12 из 13 публично известных иностранных судебных решений. Среди них есть и решения российских госсудов. Юрист Lidings Зарина Калинина приводит в качестве примера вердикт Народного суда средней ступени Циндао, который в 2025 году исполнил решение Арбитражного суда Москвы по делу российского ООО «Кемдел» против китайской Qingdao Bailisen Chemical Co. Ltd.

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