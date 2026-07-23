В Китае стали чаще признавать решения российских судов и арбитражей
В последние годы российские компании все чаще обращаются в суды Китая за исполнением решений против китайских контрагентов. Это объясняется в том числе увеличением российско-китайского товарооборота. По данным Главного таможенного управления КНР, объем российско-китайской торговли в 2025 году составил $228,1 млрд.
“Ъ” опросил юристов о том, как в 2024–2026 годах китайские суды признавали и исполняли решения российских госсудов и коммерческих арбитражей. Необходимость в процедуре признания возникает, когда взыскание по выигранному в России делу предполагается на территории КНР, где у ответчика (чаще всего китайской компании) находятся основные активы.
Китайские суды в целом активно признают иностранные судебные решения, рассказывает партнер и глава азиатской инициативы SL Legal Георгий Данелия. Это подтверждает доклад Института права Китайской академии общественных наук: в 2024 году китайские суды привели в исполнение 12 из 13 публично известных иностранных судебных решений. Среди них есть и решения российских госсудов. Юрист Lidings Зарина Калинина приводит в качестве примера вердикт Народного суда средней ступени Циндао, который в 2025 году исполнил решение Арбитражного суда Москвы по делу российского ООО «Кемдел» против китайской Qingdao Bailisen Chemical Co. Ltd.
Подробнее — в материале «Ъ» «На Китай надейся».
В последние годы наблюдается общий сдвиг в стратегиях разрешения международных споров российскими компаниями. Из-за санкций и изменения геополитической ситуации российский бизнес массово переориентируется на азиатские и ближневосточные площадки для разрешения своих споров. Юристы отмечают, что европейские и другие западные центры арбитража потеряли свой статус политической нейтральности, что делает исполнение российских решений в этих юрисдикциях крайне затруднительным. На фоне этих изменений дружественные юрисдикции, такие как Китай, ОАЭ и Турция, формируют до 93% положительной статистики по признанию российских решений.
Высший народный суд Шанхая разрешил российским лицам напрямую обращаться с заявлениями о признании решений в суды КНР, что является важным тактическим изменением. Тем не менее, для исполнения решений российских госсудов Китай все еще остается сложной юрисдикцией из-за формальных требований и невысокой скорости рассмотрения заявлений. Эксперты рекомендуют российскому бизнесу использовать возможности Гонконгского международного арбитражного центра (HKIAC), поскольку его решения легко признаются и исполняются в материковом Китае, а также создавать максимально четкие формулировки в арбитражных оговорках, предусматривая альтернативные площадки и протоколы на случай возможных проблем.
Следует отметить, что взаимное признание и исполнение судебных решений по экономическим делам закреплено между Россией и Китаем договором о правовой помощи от 1992 года. Однако китайский суд может отказать в исполнении решения, если сочтет, что дело относится к его исключительной компетенции. Срок для подачи заявления о признании в Китае составляет два года. Кроме того, китайская судебная система отличается отсутствием четких процессуальных сроков, а решения по делам с иностранным элементом могут согласовываться с вышестоящими инстанциями.