В Ульяновской области уволят главу администрации района за коррупционные нарушения

В Ульяновской области готовится отставка главы администрации Кузоватовского района Александра Вильчика. Решение Ульяновского областного суда о досрочном прекращении полномочий главы администрации района по иску районного прокурора было принято 30 июня. По данным источников «Ъ-Волга», накануне, в среду, полный текст решения поступил в прокуратуру, в четверг его также получил глава района, председатель райсовета Сергей Солуянов, который и должен исполнить решение суда, расторгнув досрочно контракт с главой администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Напомним, прокурор Кузоватовского района в 2025 году по итогам прокурорской проверки направил председателю райсовета Сергею Солуянову представление, в котором потребовал уволить главу администрации Александра Вильчика в связи с утратой доверия и нарушениями антикоррупционного законодательства.

Сергей Солуянов исполнять требование прокуратуры не стал, ответив, что Александр Вильчик «соблюдал требования к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов». После этого, в декабре минувшего года, прокурор района обратился в районный суд с иском о признании незаконным бездействия Сергея Солуянова и об увольнении Александра Вильчика.

Как отмечалось в иске, прокурорская проверка показала, что в июне 2022 года ООО «Томыловский», учредителем и директором которого является сын Александра Вильчика, по итогам аукциона заключило договор об аренде ангара площадью 657 кв. м. После этого, в апреле 2023 года, глава администрации направил в региональное минимущества заявление о разделе земельного участка, и на основании этого заявления и решения арбитражного суда в итоге был сформирован земельный участок под ангаром, который в 20 раз превышает площадь арендуемого сыном ангара (13,305 тыс. кв. м). Прокурор района считает, что Александр Вильчик, «из личных корыстных побуждений подготавливал и принимал участие при утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории» и своими действиями нарушил антикоррупционное законодательство, поскольку даже не известил никого о наличии конфликта интересов.

Районный суд отказал прокурору в удовлетворении иска, тогда прокуратура направила в областной суд апелляционное представление. Облсуд отменил решение райсуда и, признав нарушение антикоррупционного законодательства в части конфликта интересов, принял новое решение, назвав бездействие председателя райсовета Сергея Солуянова незаконным, а также приняв решение о досрочном прекращении полномочий Александра Вильчика. Решение вступило в силу с момента принятия, 30 июня.

Между тем пока Александр Вильчик продолжает возглавлять район, о чем свидетельствует и информация на официальном сайте райадминистрации. Как сообщил «Ъ-Волга» источник, близкий к правоохранительным органам, прокурор района в четверг пригласил к себе Сергея Солуянова, чтобы заявить ему о требованиях по исполнению решения облсуда.

Сам Сергей Солуянов в беседе с «Ъ-Волга» сказал, что никакого решения пока не принял и «еще надо посоветоваться с людьми», что он намерен сделать в пятницу. С кем конкретно намерен советоваться и о чем, глава района пояснять отказался.

Заместитель губернатора по внутренней политике Александр Коробко сказал «Ъ-Волга», что «сейчас Александр Вильчик в отпуске», и «раз есть решение суда, все будет сделано по закону». «В районе все спокойно, работа идет, торопиться не надо, но и тянуть никто не будет»,— добавил замгубернатора.

Сергей Титов, Ульяновск