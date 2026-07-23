В народную программу «Единой России» поступило почти 3 млн предложений
В новую народную программу «Единой России» поступило почти 3 млн предложений, заявил председатель партии Дмитрий Медведев. Народная программа — это предвыборный документ, который формулирует основные направления работы «Единой России».
Наибольшее число инициатив, по словам Дмитрия Медведева, касается преодоления неравномерного развития регионов. «Для решения этой проблемы российским семьям нужно обеспечить комфортные условия для жизни», — сказал господин Медведев на заседании экспертного совета по разработке программы, которое проводилось 22 июля.
«Партия уже превзошла показатель 2021 года по числу предложений граждан в новую народную программу. Люди видят потенциал предвыборной программы "Единой России"», — добавил Дмитрий Медведев (цитата по ТАСС). В 2021 году в народную программу партии поступило около 2,5 млн предложений.
«Народная программа» — это основной предвыборный документ партии «Единая Россия», который формируется на основе предложений граждан и общественных организаций. Она включает законопроекты и конкретные объекты, с которой партия идет на выборы. Программа постоянно обновляется и расширяется, отражая актуальные запросы общества, а в ее разработке могут принимать участие различные группы, включая молодежь и женщин.
Партия использует «Народную программу» как стратегическую основу своей предвыборной платформы. Так, в 2026 году «Единая Россия» планирует идти на выборы в Госдуму именно с новой редакцией этой программы. При этом руководство партии подчеркивает, что программа должна быть не просто формальным документом, а конкретным планом действий, с поддающимися оценке показателями, и призывает активистов работать над «малыми делами», которые волнуют избирателей.