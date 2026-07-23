В народную программу «Единой России» поступило почти 3 млн предложений

В новую народную программу «Единой России» поступило почти 3 млн предложений, заявил председатель партии Дмитрий Медведев. Народная программа — это предвыборный документ, который формулирует основные направления работы «Единой России».

Наибольшее число инициатив, по словам Дмитрия Медведева, касается преодоления неравномерного развития регионов. «Для решения этой проблемы российским семьям нужно обеспечить комфортные условия для жизни», — сказал господин Медведев на заседании экспертного совета по разработке программы, которое проводилось 22 июля.

«Партия уже превзошла показатель 2021 года по числу предложений граждан в новую народную программу. Люди видят потенциал предвыборной программы "Единой России"», — добавил Дмитрий Медведев (цитата по ТАСС). В 2021 году в народную программу партии поступило около 2,5 млн предложений.