«КамАЗ» сократил убыток на треть в первом полугодии

Чистый убыток ПАО «КамАЗ» по РСБУ за первое полугодие сократился на 33,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 13,9 млрд руб. Выручка за шесть месяцев практически не изменилась и составила 127,2 млрд руб., несмотря на падение российского рынка грузовых автомобилей на 15%. Валовая прибыль автозавода выросла более чем в два раза — до 6 млрд руб.

В компании объясняли улучшение финансовых показателей ростом производительности труда на 5,6% и сокращением накладных и административных расходов, а также увеличением продаж флагманской модели грузовиков нового поколения K5. Регистрации этих автомобилей за полугодие увеличились в полтора раза.

Группа «КамАЗ» в 2025 году понесла 37 млрд руб. чистого убытка, что в 11 раз больше показателей 2024 года. За год выручка сократилась на 2,5% (до 315,2 млрд руб.), валовая прибыль уменьшилась в 32 раза, до 757,1 млн руб. Убыток от продаж составил 30 млрд руб., а себестоимость продаж выросла на 5% — до 315 млрд руб.