«КамАЗ» сократил убыток на треть в первом полугодии
«КамАЗ» сократил убыток по РСБУ до 13,9 млрд рублей в первом полугодии
Чистый убыток ПАО «КамАЗ» по РСБУ за первое полугодие сократился на 33,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 13,9 млрд руб. Выручка за шесть месяцев практически не изменилась и составила 127,2 млрд руб., несмотря на падение российского рынка грузовых автомобилей на 15%. Валовая прибыль автозавода выросла более чем в два раза — до 6 млрд руб.
В компании объясняли улучшение финансовых показателей ростом производительности труда на 5,6% и сокращением накладных и административных расходов, а также увеличением продаж флагманской модели грузовиков нового поколения K5. Регистрации этих автомобилей за полугодие увеличились в полтора раза.
Группа «КамАЗ» в 2025 году понесла 37 млрд руб. чистого убытка, что в 11 раз больше показателей 2024 года. За год выручка сократилась на 2,5% (до 315,2 млрд руб.), валовая прибыль уменьшилась в 32 раза, до 757,1 млн руб. Убыток от продаж составил 30 млрд руб., а себестоимость продаж выросла на 5% — до 315 млрд руб.
В первом полугодии 2025 года чистый убыток ПАО «КамАЗ» по РСБУ составил 20,8 млрд рублей, а за аналогичный период 2024 года компания получала прибыль. При этом выручка компании снизилась на 18% год к году, а валовая прибыль сократилась в 4 раза. За первые три месяца 2025 года чистый убыток достиг 12,46 млрд рублей.
По итогам всего 2025 года чистый убыток ПАО «КамАЗ» по РСБУ достиг 37 млрд рублей, что в 11 раз превысило показатель 2024 года (3,35 млрд рублей). Выручка за этот период снизилась на 2,5%. Эти финансовые трудности были связаны с падением российского рынка грузовиков почти вдвое, избытком китайской техники, высокой ключевой ставкой и ростом издержек.