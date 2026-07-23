АТОР: Калининград потерял туристов из-за аномальной жары

Калининградская область в этом сезоне столкнулась со снижением туристического потока, который просел из-за аномальной жары и сложностей с поездками в регион. Об этом вице-президент АТОР Александр Курносов рассказал НСН. Однако при этом он считает, что гостиничный рынок переживет спад без серьезных потерь.

В туристско-информационном центре Калининградской области сообщили, что за первое полугодие поток туристов сократился на 11%. По оценке центра, загрузка отелей в регионе снизилась с прошлогодних 100% в пиковый сезон до 50–70% в этом году.

В отрасли связывают спад не только с погодой, но и с более широкими экономическими и логистическими факторами. Среди них — подорожание поездок, перебои с авиарейсами, проблемы с бензином и общее снижение потребительской активности.

При этом участники рынка рассчитывают на восстановление спроса к осени. По их мнению, даже нынешний уровень загрузки не выглядит критическим для гостиниц, а улучшение транспортной ситуации может вернуть региону часть туристов.