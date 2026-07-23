АТОР: Калининград потерял туристов из-за аномальной жары
Калининградская область в этом сезоне столкнулась со снижением туристического потока, который просел из-за аномальной жары и сложностей с поездками в регион. Об этом вице-президент АТОР Александр Курносов рассказал НСН. Однако при этом он считает, что гостиничный рынок переживет спад без серьезных потерь.
В туристско-информационном центре Калининградской области сообщили, что за первое полугодие поток туристов сократился на 11%. По оценке центра, загрузка отелей в регионе снизилась с прошлогодних 100% в пиковый сезон до 50–70% в этом году.
В отрасли связывают спад не только с погодой, но и с более широкими экономическими и логистическими факторами. Среди них — подорожание поездок, перебои с авиарейсами, проблемы с бензином и общее снижение потребительской активности.
При этом участники рынка рассчитывают на восстановление спроса к осени. По их мнению, даже нынешний уровень загрузки не выглядит критическим для гостиниц, а улучшение транспортной ситуации может вернуть региону часть туристов.
Снижение туристического потока в регионы России связано не только с погодными условиями, но и с более широкими экономическими и логистическими факторами. Отток туристов является следствием проблем, включая дороговизну авиабилетов и задержки рейсов, сложную логистику из-за транспортных ограничений, а также общее снижение потребительской активности на фоне инфляции.
Помимо этого, на туристической отрасли негативно сказываются и другие факторы, такие как нехватка квалифицированного персонала в индустрии гостеприимства и отсутствие развитой логистики в некоторых потенциально привлекательных туристических местах. Эти проблемы могут усугублять сложности, возникающие из-за погодных условий, тем самым влияя на заполняемость отелей и общее число поездок. Такие проблемы привели к тому, что отели в Анапе, например, уже не открылись в летний сезон из-за нерентабельности приёма туристов.