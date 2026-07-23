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Самарский губернатор Федорищев поручил найти ректора для экономического университета

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил на оперативном совещании правительству региона провести внеплановую проверку эффективности использования целевого финансирования вузов. В частности, он обратил внимание, что в Самарском государственном экономическом университете (СГЭУ) отсутствуют бюджетные места на программах бакалавриата и специалитета, которые выделяет Минобрнауки России.

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Глава региона также отметил снижение среднего балла ЕГЭ поступающих в СГЭУ. По данным открытых источников, Самарский экономический университет в 2025 году занял третье место в регионе по среднему баллу зачисленных на бюджетное обучение, уступая лишь Самарскому национальному исследовательскому университету им. академика С.П. Королева и Самарскому государственному медицинскому университету.

Глава региона поручил проработать во всех вузах, включая СГЭУ, усиление целевого бюджетного набора с ориентацией на ключевых работодателей. Глава региона также обратился к главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову с просьбой о назначении постоянного ректора после отстранения в сентябре 2022 года с этого поста Светланы Ашмариной, находящейся под следствием.

Андрей Сазонов