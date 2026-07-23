Ямпольская поддержала введение устного ЕГЭ по гуманитарным предметам

Советник президента РФ Елена Ямпольская высказалась за ввод устной части в ЕГЭ по гуманитарным предметам. В беседе с журналистами она подчеркнула, что выпускник школы должен уметь связно и аргументированно излагать свои мысли, быстро реагировать на уточняющие вопросы и точно понимать, о чем его спрашивают.

«Модель готовится к внедрению до 2030 года. Думаю, что позиция очень правильная»,— сказала госпожа Ямпольская (цитата по ТАСС). По ее мнению, это важно не только в условиях развития нейросетей, но и как базовое умение для человека с полным средним образованием.

При этом советник президента отметила, что отдельный предмет «культура речи» вводить не планируют, так как соответствующие навыки будут широко представлены в новых единых учебниках по русскому языку и литературе.

Советник президента добавила, что в 2026 году средний балл по русскому языку на ЕГЭ достиг 63,06, а число стобалльников увеличилось почти до 2 тыс., тогда как в прошлом году их было менее 1,5 тыс. Ожидается, что благодаря синхронизации контрольно-измерительных материалов с федеральными учебниками результаты экзаменов станут более предсказуемыми уже к июню 2029 года.