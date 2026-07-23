Ямпольская поддержала введение устного ЕГЭ по гуманитарным предметам
Советник президента РФ Елена Ямпольская высказалась за ввод устной части в ЕГЭ по гуманитарным предметам. В беседе с журналистами она подчеркнула, что выпускник школы должен уметь связно и аргументированно излагать свои мысли, быстро реагировать на уточняющие вопросы и точно понимать, о чем его спрашивают.
«Модель готовится к внедрению до 2030 года. Думаю, что позиция очень правильная»,— сказала госпожа Ямпольская (цитата по ТАСС). По ее мнению, это важно не только в условиях развития нейросетей, но и как базовое умение для человека с полным средним образованием.
При этом советник президента отметила, что отдельный предмет «культура речи» вводить не планируют, так как соответствующие навыки будут широко представлены в новых единых учебниках по русскому языку и литературе.
Советник президента добавила, что в 2026 году средний балл по русскому языку на ЕГЭ достиг 63,06, а число стобалльников увеличилось почти до 2 тыс., тогда как в прошлом году их было менее 1,5 тыс. Ожидается, что благодаря синхронизации контрольно-измерительных материалов с федеральными учебниками результаты экзаменов станут более предсказуемыми уже к июню 2029 года.
Идея введения устной части в ЕГЭ по гуманитарным предметам уже обсуждается, в частности, предлагалось ввести устную часть в ЕГЭ по литературе. Это одно из 926 предложений по совершенствованию государственной итоговой аттестации, которые Рособрнадзор получил от граждан. Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявлял, что к 2030 году ЕГЭ может приобрести совершенно другую форму в связи с колоссальной цифровизацией.
Гуманитарные предметы, включая русский язык, историю и литературу, входят в перечень ЕГЭ. Русский язык является одним из двух обязательных предметов для сдачи ЕГЭ (второй — базовая математика) для получения аттестата. Рособрнадзор не планирует вводить новые обязательные предметы на ЕГЭ, так как считает существующую модель «самодостаточной». Однако для поступления на инженерно-технические направления обсуждается возможность учитывать сумму баллов по профильной математике, физике и информатике, исключив русский язык из суммы конкурсных баллов, или учитывать его в формате «зачет/незачет».