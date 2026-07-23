Замглавы Пентагона Колби: самое время завершить конфликт на Украине
Заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби заявил в интервью The New York Times, что наступило оптимальное время для завершения конфликта на Украине. По его словам, американская администрация надеется на скорейшее достижение договоренностей с Москвой.
«Думаю, если бы я был в Кремле, я бы посоветовал сказать: сейчас самое подходящее время, чтобы положить конец этому конфликту. В лице президента Трампа у вас есть человек, искренне заинтересованный в мире. Давайте будем рациональны. Давайте заключим сделку. Думаю, это был бы разумный подход»,— отметил замглавы Пентагона.
23 июля глава МИД России Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Марко Рубио на полях саммита АСЕАН в Маниле. Российский министр подтвердил приверженность страны ранее достигнутым договоренностям в Анкоридже и предупредил о неприемлемости дальнейших поставок вооружений Киеву. Господин Рубио охарактеризовал встречу как «хороший и честный разговор», подчеркнув, что Вашингтон остается открытым для конструктивной роли в прекращении боевых действий на Украине.
Недавние заявления американских представителей, включая госсекретаря США Марко Рубио, о поиске мирных решений для украинского конфликта, согласуются с позицией президента США Дональда Трампа, который неоднократно выражал желание быстро урегулировать конфликт. Трамп заявлял, что готов сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным и ранее уже проводил телефонные разговоры с российским лидером для обсуждения этой темы.
США активно участвуют в переговорном процессе, выступая посредником между Россией и Украиной. Уже состоялись трёхсторонние переговоры Россия—США—Украина, а также переговоры американской и украинской делегаций без участия России. Американская сторона представила собственный мирный план из 28 пунктов, включающий отказ Украины от вступления в НАТО, признание Крыма, Донецкой и Луганской областей де-факто российскими, а также сокращение численности ВСУ. США оказывают давление на Украину, угрожая прекращением поставок оружия и разведданных в случае отказа от подписания мирного плана. Россия также представила свой список условий для прекращения военных действий, которые схожи с ранее выдвигавшимися Украине, США и НАТО.