Замглавы Пентагона Колби: самое время завершить конфликт на Украине

Заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби заявил в интервью The New York Times, что наступило оптимальное время для завершения конфликта на Украине. По его словам, американская администрация надеется на скорейшее достижение договоренностей с Москвой.

«Думаю, если бы я был в Кремле, я бы посоветовал сказать: сейчас самое подходящее время, чтобы положить конец этому конфликту. В лице президента Трампа у вас есть человек, искренне заинтересованный в мире. Давайте будем рациональны. Давайте заключим сделку. Думаю, это был бы разумный подход»,— отметил замглавы Пентагона.

23 июля глава МИД России Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Марко Рубио на полях саммита АСЕАН в Маниле. Российский министр подтвердил приверженность страны ранее достигнутым договоренностям в Анкоридже и предупредил о неприемлемости дальнейших поставок вооружений Киеву. Господин Рубио охарактеризовал встречу как «хороший и честный разговор», подчеркнув, что Вашингтон остается открытым для конструктивной роли в прекращении боевых действий на Украине.