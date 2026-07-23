Нефть Brent впервые с мая превысила $100 за баррель

Цена сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE превысила $100 за баррель впервые с мая. По данным на 17:03 мск, котировки выросли на 6,4%, до $100,5 за баррель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Рост цен на нефть объясняют военной эскалацией на Ближнем Востоке. Союзники Ирана — йеменские хуситы (движение «Ансар Аллах») — на днях объявили о морской блокаде Саудовской Аравии. В связи с этим может быть закрыт Баб-эль-Мандебский пролив.

Фьючерсы на нефть Brent в последний раз торговались на уровне $100 за баррель 26 мая. В июне они резко подешевели. Это произошло после того, как США и Иран объявили о перемирии и начале работы по разблокировке Ормузского пролива — важнейшего торгового пути нефтяных поставок.