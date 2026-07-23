Сумма взысканий за нарушения ПДД в Нижегородской области выросла в 1,7 раза

Более 997 млн руб. было взыскано в первом полугодии 2026 года за нарушения правил дорожного движения, которые зафиксировали дорожные камеры в Нижегородской области. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост взысканий превысил 176,2%, сообщил руководитель Центра развития транспортных систем региона Александр Бачурин на заседании комитета заксобрания по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

За шесть месяцев 2026 года было вынесено 1,4 млн постановлений о штрафах за нарушение ПДД, рост составил 68%. Сумма начисленных штрафов превысила 1,3 млрд руб., отметил господин Бачурин.

В 2025 году было вынесено 2,5 млн постановлений о штрафах на 2,3 млрд руб., из которых удалось взыскать около 1,8 млрд руб. С 2026 года в Нижегородской области камеры фиксируют непристегнутые ремни безопасности водителей и пассажиров, расширена сеть камер, которые фиксируют использование телефона за рулем.

Сейчас автоматическая система фото- и видеофиксации нарушений ПДД в Нижегородской области насчитывает 444 стационарных, 100 передвижных и четыре мобильных комплекса.

Владимир Зубарев