В Советском районе Самары зафиксирован несанкционированный сброс строительных и растительных отходов

Экологический надзор минприроды и администрация Самары провели рейд в Советском районе, проверка коснулась территории несанкционированной свалки поселка Мясокомбинат. Здесь инспекторы зафиксировали сброс строительных и растительных отходов, сообщает минприроды Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В министерстве обращают внимание, что по данному факту собраны необходимые доказательства для возбуждения административного производства по ч. 3.3 ст. 8.2 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 40 тыс. руб. за каждый эпизод.

В этом году администрация города приступила к ликвидации несанкционированной свалки. Контрактом предусмотрен вывоз порядка 2,7 тыс. тонн мусора. Территория была огорожена, чтобы перекрыть доступ «серым» возчикам. Нарушители нашли объездной путь. Ведомство разрабатывает дополнительные меры по ограничению въезда.

В первом полугодии было наложено штрафов на сумму 1,68 млн руб.

Руфия Кутляева