Оборот оптовой торговли в Башкирии в 2025 году снизился на 12,2%

По итогам 2025 года оборот оптовой торговли в Башкирии составил 1,6 трлн руб. В сопоставимых ценах это на 12,2% ниже результатов позапрошлого года, отчитался Башстат.

Почти половина оборота — 49,2% — пришлась на торгующие организации. На индивидуальных предпринимателей пришлось 30,8% выручки, на малый и средний бизнес — 14,1%. Кроме того, 5,6% оборота произвели ярмарки и рынки. Самозанятые заняли 0,3% рынка.

В 2023 и 2024 году оборот оптовой торговли в Башкирии рос после снижения в 2021 и 2022 году.

В первые пять месяцев нынешнего года оборот оптовой торговли в регионе, по данным Росстата, составил более 675 млрд руб. По сравнению с январем — маем прошлого года показатель увеличился на 10,8% (в сопоставимых ценах).

Идэль Гумеров