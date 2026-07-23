В Самаре запретили продажу алкоголя 1 сентября

Полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции введен на территории Самары 1 сентября 2026 года. Распоряжение областного правительства опубликовано на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Запрет будет действовать на территории Самары в День знаний с 8:00 до 23:00 (MSK+1). При этом алкоголь будет продаваться в городе 1 сентября в организациях, которые оказывают услуги общественного питания и реализуют спиртное в розницу.

Георгий Портнов