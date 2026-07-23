Оренбуржью дали отсрочку для возврата более 2 млрд рублей в федеральный бюджет

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам поддержал инициативу об отсрочке погашения регионами бюджетных кредитов. Оренбургская область должна вернуть в федеральный бюджет с 2026 по 2029 год более 2 млрд руб. Об этом сообщает правительство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Ранее было принято решение о переносе срока погашения бюджетных кредитов текущего года на 2030 год. Теперь Владимир Путин поручил Правительству РФ проработать вопрос о бюджетных кредитах 2027–2029 годов. Их можно будет вернуть после 2030 года.

В правительстве Оренбуржья отмечают, что отсрочка позволит направить средства на поддержку приоритетных направлений в экономике и социальной сфере.

Руфия Кутляева