«Дау» режиссера-иноагента Хржановского вошел в конкурс Венецианского фестиваля
В основной конкурс 83-го Венецианского кинофестиваля вошли 20 фильмов. Среди них — «Дау» режиссера Ильи Хржановского (объявлен в России иноагентом), «Дикая лошадь» Мартина Макдонаха, «Оглянись» Хирокадзу Корээды, «Компания» Кейси Аффлека, «Чернила» Дэнни Бойла, «Немного света» режиссера Али Асгари и «Возвращение в Буэнос-Айрес» Марко Бечиса.
Илья Хржановский (объявлен в РФ иноагентом)
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Полная программа опубликована на сайте Венецианской биеннале. В основную программу также вошли:
- «Чертов ублюдок» режиссера Вернера Херцога;
- «Место, чтобы исцелиться» режиссера Седрика Кана;
- «Возможная любовь» режиссера Ли Чхан Дона;
- «Это произойдет сегодня вечером» режиссера Нанни Моретти;
- «Прайм-тайм» режиссера Лэнса Оппенхайма;
- «Эхо-камера» режиссера Андреа Паллаоро;
- «Чуть раньше полуночи» режиссера Николаса Паризера;
- «Спираль» режиссера Паоло Стрипполи;
- «Мистер Нельсон, вы убивали людей?» режиссера Синьи Цукамото;
- «Бункер» режиссера Флориана Зеллера;
- «Неизвестная женщина» режиссера Май эль-Тухи;
- «Огонь, что ты носишь в себе» режиссера Эдоардо Де Анджелиса;
- «Хороший маленький солдат» режиссера Стефана Бризе.
«Дау» — биографическая драма о жизни советского физика Льва Ландау, который вышел в 2018 году. Сценарий основан на мемуарах жены Льва Ландау Конкордии Дробанцевой, опубликованных в 1999 году. Авторами сценария выступили Илья Хржановский (иноагент) и писатель Владимир Сорокин. Съемки велись в Харькове, Санкт-Петербурге, Баку, Москве, Лондоне и Копенгагене. В 2024 году Минюст России объявил Илью Хржановского иноагентом.
83-й Венецианский кинофестиваль пройдет со 2 по 12 сентября. За лучший фильм будет вручен «Золотой лев», за лучшую режиссуру — «Серебряный лев», за лучший сценарий — приз Озелла. Лучший актер и актриса получат по «Кубку Вольпи», лучший молодой актер или актриса — приз Марчелло Мастроянни. Один из участников также получит специальный приз жюри.
Об итогах 82-го Венецианского кинофестиваля — в материале «Ъ» «Отец, мать, сестра, "Лев"».