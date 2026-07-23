И пусть Мадуро подождет

В США состоялось очередное заседание по делу бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес. Его основным итогом стало решение приступить к рассмотрению дела бывшего венесуэльского лидера по существу только в июне 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николас Мадуро

Фото: Eduardo Munoz BEST QUALITY AVAILABLE / Reuters Николас Мадуро

Фото: Eduardo Munoz BEST QUALITY AVAILABLE / Reuters

22 июля Николас Мадуро и Силия Флорес были доставлены маршалами США для участия в очередном судебном заседании в суд Нью-Йорка. Немного похудевший бывший венесуэльский лидер был одет в бежевую тюремную робу, но наручников на нем не было. Напомним, Мадуро и его жена были захвачены 3 января этого года в ходе военной операции США.

К моменту появления бывшего президента у здания федерального суда Южного округа Нью-Йорка собралась толпа его сторонников с плакатами «Свободу президенту Мадуро» в руках. Поздоровавшись с ними, политик направился внутрь, не сделав никаких публичных заявлений.

Нынешнее заседание оказалось быстрым — оно продлилось около 20 минут. По его итогам было решено, что рассмотрение дела Мадуро по существу начнется с 1 июня 2027 года.

После этого политику и его жене позволили поговорить с адвокатами и увезли их обратно в тюрьму Бруклина, в которой они находятся с момента задержания.

К слову, некоторое время назад испанской ABC удалось узнать об условиях содержания экс-президента под стражей. По этим данным, Николас Мадуро находится в штрафном изоляторе площадью два на три метра, и в самом начале после своего похищения он неоднократно кричал по ночам на испанском, что его похитили, и жаловался на плохое обращение.

Как рассказал позже адвокат венесуэльца Барри Поллак, он будет пытаться оспорить законность ареста. По его словам, Николас Мадуро обладает иммунитетом, так как вменяемые ему в вину преступления (экс-президента обвиняют в причастности к «наркотерроризму») были совершены, пока он занимал должность президента. Юрист также пообещал добиться признания незаконным «военного похищения». Сам Мадуро, к слову, называет себя военнопленным.

Первое заседание по делу Мадуро прошло в начале января. «Я не виновен. Я порядочный человек и, согласно Конституции, президент своей страны»,— заявил тогда Николас Мадуро. Второе заседание, состоявшееся 26 марта, запомнилось обвинениями политика «в разграблении богатств Венесуэлы», вследствие чего сторона обвинения пыталась убедить судью не разрешать оплачивать судебные издержки на процесс по его делу за счет США. Адвокат, впрочем, настоял на том, что у Мадуро и его супруги нет возможности оплатить защиту.

За день до нынешнего заседания администрация Дональда Трампа обратилась к Минюсту с просьбой подтвердить судебный иммунитет для исполняющей обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес, которую Вашингтон в марте официально признал главой венесуэльского государства.

Это потребовалось в связи с иском, рассматриваемым в суде Флориды: в нем идет речь о предполагаемых похищениях, пытках и террористических актах, связанных с правительством Мадуро. 15 июля судья исключил Родригес из числа ответчиков, однако в администрации Белого дома решили удостовериться в наличии юридической защиты для новой венесуэльской власти. Для внешней политики Штатов «особенно важно», подчеркнула республиканская администрация, чтобы последствий у этого иска не было.

Лусине Баласян