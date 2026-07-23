Кандидаты в депутаты Госдумы от ЛДПР оказались богаче конкурентов из «Справедливой России»

Центральная избирательная комиссия раскрыла данные о доходах кандидатов в депутаты Госдумы от ЛДПР и «Справедливой России», которые баллотируются в Прикамье. Так, лидер региональной партийной ячейки «либерал-демократов» Олег Постников в 2025 году заработал 4,17 млн руб. Речь идет о зарплате в краевом Законодательном собрании. Господин Постников передвигается на автомобиле Toyota RAV4 2019 года выпуска. На двух счетах хранятся 15,3 тыс. руб. В Госдуму Олег Постников баллотируется в составе территориальной группы и по одномандатному округу № 65.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

У депутата краевого парламента от ЛДПР Сергея Исаева общая сумма доходов превысила 13,39 млн руб. Он владеет двумя земельными участками, квартирой, площадью 216,7 кв.м. У него также есть четыре объекта недвижимости, в частности, нежилые помещения. На восьми счетах лежат 206 тыс. руб. Кроме того, он владеет акциями и ценными бумагами, в частности таких компаний, как «Роснефть», «ЛУКОЙЛ» и «Магнит». В выборах господин Исаев будет участвовать по округу № 63.

Пресс-секретарь реготделения ЛДПР Екатерина Балыкина, которая выдвинута по округу № 64. указала доход в 543 тыс. руб. Она ездит на автомобиле Audi Q5 2012 года выпуска, на восьми счетах хранит 79,79 тыс. руб. Кроме того, у нее имеются по 25% долей в ООО "НМК" и «Программа передач». Ян Романов, будучи депутатом Пермской гордумы, заработал 426,3 тыс. руб. На пяти его счетах хранится 4,2 тыс. руб.

Руководитель региональной партийной ячейки «Справедливой России» Вероника Куликова отчиталась о 4,35 млн руб. дохода. У нее есть земельный участок площадью в 1546 кв.м., квартира в 72,9 кв.м. и доли в квартире 44,3 кв.м., а также доли в нежилом помещении. Автомобиль госпожи Куликовой — AUDI Q7 2020 года выпуска. На четырех счетах хранится 1,08 млн руб. Кроме того, региональный лидер партии приобрела квартиру стоимостью 9,6 млн руб.

Предприниматель Армен Бежанян (округ № 62) в 2025 году получил доход в 12,5 млн руб. Он владеет большей частью долей в доме площадью 88,9 кв.м. У исполнителя роли Арменки в сериале «Реальные пацаны» две легковые машины — BMW 530 2019 года выпуска и Lexus ES 250 2017-го (их он приобрел в ноябре 2025-го за 3,8 и 2,3 млн руб. соответственно). На четырех счетах имеется 52,1 тыс. руб. Господин Бежанян владеет 100% в ООО «ТЕМП» и ООО «Главное Осинское лесное хозяйство». На сайте также содержится информация о покупке дочерью кандидата в депутаты Софией Бежанян квартиры за 8,1 млн руб.

Напомним: ранее на сайте ЦИК появились данные о желающих стать кандидатами от трех партий — «Единая Россия», «КПРФ» и «Новые люди».