В России установили рекомендованный объем вылова тунца

Специалисты Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО) впервые установили рекомендуемый объем промышленного вылова тунца. Это связано с тем, что рыба стала все чаще появляться у берегов Охотского моря, пояснили в Росрыболовстве.

В 2026 году будут установлены такие рекомендации: 30 т — в Восточно-Сахалинской подзоне, 200 т — в Западно-Сахалинской подзоне. Ведомство заверило, что это никак не скажется на правах рыболовов-любителей.

«Из-за потепления морских вод рыба заходит в южную часть Охотского моря через проливы Курильских островов, следуя за кормовой базой во время сезонной миграции»,— указано в сообщении Росрыболовства. Научное сообщество считает, что это может способствовать развитию промышленной добычи тунца в регионе.