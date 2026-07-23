Уфимец отсудил 150 тысяч рублей компенсации за буллинг дочери-школьницы

Калининский районный суд Уфы взыскал с подростка и его родителей 150 тыс. руб. компенсации морального вреда в пользу пострадавшей от буллинга школьницы и 50 тыс. руб. за услуги психолога и юриста, сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Как указано в релизе, школьник создал канал в Telegram, в котором унижал и оскорблял одноклассницу. В результате буллинга подросток «продолжительное время находилась в подавленном состоянии, испытывала моральные и душевные страдания, в связи с чем была вынуждена обратиться к психологу».

С иском в суд обратился отец школьницы.

Майя Иванова