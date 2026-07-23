В Самаре создадут «электронного терапевта» для ранней диагностики заболеваний

Ученые Самарского университета им. Королева создают программный комплекс «электронный терапевт». Разработка призвана помочь врачам быстрее и точнее ставить диагнозы. Об этом сообщают представители вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

С помощью новой системы можно будет за пару минут выявлять широкий спектр неинфекционных заболеваний по одной капле крови. Кроме того, комплекс позволит прогнозировать вероятность развития болезней еще до появления первых симптомов.

В основе технологии — метод Рамановской спектроскопии: на образец (например, каплю крови) воздействуют лазером, а затем анализируют спектральные «отпечатки» веществ в рассеянном свете — они указывают на наличие патологических изменений. Для интерпретации данных будут использоваться специально обученные нейросети.

Разработчики рассчитывают, что инструмент станет эффективным помощником для медиков и повысит точность диагностики на ранних стадиях заболеваний.

Георгий Портнов