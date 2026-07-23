В Кировском районе Самары отключат горячую воду из-за испытаний теплосетей

В Самаре с 26 июля по 8 августа пройдет заключительный этап гидравлических испытаний тепловых сетей — энергетики проверят на прочность коммуникации четвертой тепломагистрали Самарской ТЭЦ. В рамках подготовки к отопительному сезону сети испытают повышенным давлением холодной воды. Об этом сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

На время работ в Кировском районе отключат горячую воду в 14 многоквартирных домах, а также в социальных учреждениях и организациях.

Цель испытаний — выявить слабые места в сетях и оперативно устранить повреждения, чтобы обеспечить стабильную работу систем в осенне-зимний период. После ремонта энергетики совместно с управляющими компаниями, ТСЖ и другими обслуживающими организациями восстановят подачу горячей воды.

По данным филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс», в настоящее время гидравлические испытания проведены уже на 87,5 % тепловых сетей Самары — проверено свыше 1,3 тысячи км инженерных коммуникаций.

Георгий Портнов