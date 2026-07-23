Матери погибшего на СВО прикамца вручили Звезду Героя России

Сегодня в Перми прошла торжественная церемония вручения медали «Золотая Звезда» Героя России Любови Цибизовой — матери гвардии прапорщика Льва Цибизова, погибшего на СВО. Высшую государственную награду вручили временно исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Дмитрий Овчаров и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

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Лев Цибизов родился в Пермском крае, окончил техникум, получив специальность сварщика-слесаря. Принимал участие в СВО в должности командира разведгруппы 3-й отдельной гвардейской Варшавско-Берлинской бригады специального назначения. В ноябре 2024 года его группа, направляясь через минное поле, попала под сбросы с вражеских беспилотников. Получив осколочное ранение, Лев Цибизов продолжил командовать группой и сбил огнем два дрона с боеприпасами, дав возможность бойцам занять оборону. Когда противник обрушил на укрепление не менее 16 атак с БПЛА, в критический момент боя Лев Цибизов накрыл собой гранату. Тяжело раненый, он дал группе приказ на отход и до последнего оставался на позиции, сдерживая натиск противника. Указом президента России гвардии прапорщику Льву Цибизову присвоено звание Героя России Федерации посмертно.

Слова поддержки матери героя выразил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «Пермская земля всегда была родиной героев. Лев продолжил дело предков, которые защищали страну в годы Великой Отечественной войны. Гордимся им и всегда будем помнить его подвиг. Он — пример мужества и стойкости для наших бойцов и всех нас», — заявил Дмитрий Махонин. Он также выразил готовность оказать всю необходимую поддержку семье погибшего бойца.