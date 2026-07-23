В Уфе прошел первый спортивный турнир на Кубок Первого Треста

ГК «Первый трест» и академия тенниса J-PRO запустили в Уфе новый спортивный проект – Турнир выходного дня на кубок «Первого треста». Соревнования призваны поддержать детский спорт и популяризировать здоровый образ жизни и развитие семейных спортивных традиций.

Фото: АО ГК «Первый Трест»

Как отмечают в АО ГК «Первый трест», турнир будет состоять из серии соревнований и в перспективе может стать одним из значимых городских спортивных состязаний. По итогам сезона сильнейшие спортсмены смогут встретиться в финале, чтобы побороться за Кубок Первого Треста и денежный приз.

Площадкой соревнований стала академия тенниса J-PRO, расположенная в микрорайоне Сипайлово.

«Площадка оснащена современным оборудованием и лучшим покрытием. К тому же теннисная академия находится в непосредственной близости от озера Кашкадан, одного из самых популярных мест отдыха жителей Уфы, и нашего нового проекта ЖК «Атлантис». Концепция коплекса основана на идее «Города-курорта»: жизнь рядом с водой, природа и современная спортивная инфраструктура. Мы уверены, его жителей очень привлечет возможность заниматься теннисом, который во все времена остается любимой игрой миллионов людей», — рассказывает девелопер.

Первая серия турнира прошла 18 и 19 июля, ее участниками стали более 40 спортсменов из разных регионов страны в двух возрастных группах: юноши и девушки 9-10 лет и девушки до 13 лет. На кортах кипели нешуточные страсти, участники и зрители получили огромный заряд энергии, а победители - заслуженные награды: медали, дипломы, подарки от партнеров и рейтинговые очки сезона. Победительницей среди девушек до 13 лет стала уфимка Яна Складчикова, второе место у Екатерины Ярышевой из Екатеринбурга. Среди юношей 9-10 лет победу одержал Михаил Мячин из Когалыма, серебряным призером стал Павел Порохин из Копейска. Среди девочек 9-10 лет класс показали юные спортсменки из Екатеринбурга – Вероника Овчинникова (1 место), Есения Форостина (2 место).

«Для нас важно не только строить современные жилые комплексы, но и поддерживать инициативы, которые делают наш город комфортнее и помогают развивать здоровый образ жизни. Спорт, активный семейный досуг и качественная городская среда — это ценности, которые мы разделяем и стремимся развивать. Мы хотим, чтобы Кубок Первого Треста стал доброй городской традицией, объединяющей детей, родителей, профессиональных спортсменов и всех, кто разделяет ценности активного образа жизни. Такие проекты направлены не только на спортивные достижения, но и создание сильного сообщества, - отмечают в ГК «Первый трест».

«Такие проекты позволяют не только поддерживать молодых спортсменов, но и формировать новую культуру городской жизни, где спорт становится естественной частью повседневности, - говорит директор Академии тенниса J-PRO Дмитрий Смирнов.

АО ГК «Первый Трест». Жилой комплекс «Атлантис» — Застройщик АО «СЗ “АТЛАНТИС”» Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф