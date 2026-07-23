В школах Бразилии начнут преподавать русский язык
Министерство образования Бразилии согласилось внедрять русский язык как иностранный в учебные планы некоторых школ ведомства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства просвещения России.
Ведомства обсудили продвижение русского языка как иностранного в Бразилии на онлайн-совещании 22 июля. «Стороны подтвердили взаимный интерес в продвижении совместных образовательных инициатив, в том числе в сферах отдыха и оздоровления детей и среднего профессионального образования»,— указано в пресс-релизе российского Минпросвещения.
Представители России заявили, что готовы поддерживать постоянный диалог и обмениваться накопленным опытом. Бразильское ведомство отметило приоритет подготовки квалифицированных педагогов.
Решение Бразилии ввести русский язык в школьную программу согласуется с общим трендом на его продвижение, который наблюдается со стороны России в дружественных странах. Так, в марте 2025 года Министр просвещения Сергей Кравцов заявлял о подготовке единой образовательной модели для зарубежных стран, проявляющих интерес к изучению русского языка, а также о создании Евразийской ассоциации поддержки русского языка. Инициативы направлены на создание инфраструктуры для изучения русской культуры и языка в Латинской Америке и Африке.
Интерес к русскому языку наблюдается во многих странах, мотивируясь как расширяющимися перспективами в работе и науке, так и гуманитарным интересом к культуре. В качестве примера можно привести Кубу, где русский язык войдет в образовательную программу школ как первый иностранный с нового учебного года, а также КНДР, где уроки русского языка стали обязательными с четвертого класса. Кроме того, центры по обучению русскому языку открываются в Индии и Никарагуа.