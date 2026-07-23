Bosco представил новую форму ФК «Динамо»

Российский бренд Bosco 22 июля представил новую игровую форму для ФК «Динамо». В основе дизайна — V-образный паттерн, вдохновленный легендарным динамовским ромбом, который адаптирован под современную эстетику. Полевые игроки получат три комплекта (бело-голубой, фиолетовый и черный), причем в черной форме команда сыграет матч памяти Льва Яшина; для вратарей разработаны графитовый, желтый и зеленый варианты. Джерси выполнены из ткани Kombat PRO, обеспечивающей прочность и терморегуляцию, а большая часть экипировки отшивается на собственной фабрике бренда в Калуге. Новая форма предназначена для основной команды, «Динамо-2» и женской команды. Bosco сотрудничает с футбольным клубом с 2023 года; помимо игровых комплектов, марка также представляет тренировочную и трэвел-экипировку, а также термобелье.

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