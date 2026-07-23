В Салавате по решению суда построили ливневую канализацию за 2 млн рублей

По решению суда в Салавате построили ливневую канализацию стоимостью 2 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Проверка прокуратуры Салавата установила, что на дороге по улице Бекетова отсутствовала ливневая канализация.

В связи с этим во время обильных дождей подтапливались проезжая часть, пешеходный тротуар и придомовая территория соседнего многоэтажного дома.

Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием оборудовать систему водоотведения, которое было удовлетворено.

Майя Иванова